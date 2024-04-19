  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Stieler, Christian, Mark, Daniel! Yabancı hakem isteyen Ali Koç'un Fenerbahçe'si Yunan takımına elendi! Hani Atatürk silüetli tişörtler?

Yaptığı ahlaksızlıkları itiraf etti! Uğur Dündar’dan mide bulandıran sözler

Yurtdışı size hak, AK Partililere lüks mü? Cenevre’de tatil yapanlar lüks ve şaşaa düşmanı kesildi

Başkan Erdoğan Irak'a gidiyor! Hedef 20 milyar dolar! 3 anlaşma imzalanacak!

Başkan Erdoğan'dan Fenerbahçe kararı: Fener'i bıraktım, artık o takımı tutuyorum

Milyonlarca emekliye refah paketi müjdesi! Kritik tarih açıklandı!

Mehmet Beyhan terör devletinin asıl amacını açıkladı! İsrail’in İran’a saldırmasının perde arkası

Vizesiz ülkeler listesi güncellendi! Sadece T.C kimlik kartıyla girebileceğiniz ülkeler

İsrail'in İran'a saldırısı sonrası Türkiye'den çok kritik açıklama

Süleyman Soylu’dan flaş karar! Bizzat kendisi paylaştı! İşte bunu kimse beklemiyordu
Teknoloji MSN'de meşhur olan o özellik şimdi Instagram'da!
Teknoloji

MSN'de meşhur olan o özellik şimdi Instagram'da!

Yeniakit Publisher
2024-04-19 17:50:00 -
MSN'de meşhur olan o özellik şimdi Instagram'da!

2000'li yıllarda MSN ve Facebook'ta aktif olarak kullanılan 'dürtme' özelliğinin Instagram'da aktif edileceği öğrenildi.

MSN ve Facebook'ta bir zamanlar aktif olarak kullanılan Poke (Dürtme) özelliğinin yakın bir zamanda Instagram'da aktif edileceği öğrenildi. 

YAKIN ZAMANDA AKTİF EDİLECEK

Uygulamalarda aktif edilecek olan uygulamaları önceden duyuran Alessandro Paluzzi, Instagram'ın dürtme özelliğini uygulamada yakın zamanda aktif edeceğini duyurdu.

DM YOLUYLA UYARI YOLLAYACAK

Yeni gelecek özelliğin ve dürtme butonunu ise kullanıcının adının sağ tarafında bulunan bir el işareti butonuna basarak uygulanacağı bilgisini açıkladı. 

Dürtmenin ise DM yoluyla uyarı gönderileceği ihtimali olduğunu ve ne kadar dürtme izni verilip verilmeyeceği bilinmiyor. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23