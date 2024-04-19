MSN'de meşhur olan o özellik şimdi Instagram'da!

MSN ve Facebook'ta bir zamanlar aktif olarak kullanılan Poke (Dürtme) özelliğinin yakın bir zamanda Instagram'da aktif edileceği öğrenildi.

YAKIN ZAMANDA AKTİF EDİLECEK

Uygulamalarda aktif edilecek olan uygulamaları önceden duyuran Alessandro Paluzzi, Instagram'ın dürtme özelliğini uygulamada yakın zamanda aktif edeceğini duyurdu.

DM YOLUYLA UYARI YOLLAYACAK

Yeni gelecek özelliğin ve dürtme butonunu ise kullanıcının adının sağ tarafında bulunan bir el işareti butonuna basarak uygulanacağı bilgisini açıkladı.

Dürtmenin ise DM yoluyla uyarı gönderileceği ihtimali olduğunu ve ne kadar dürtme izni verilip verilmeyeceği bilinmiyor.

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