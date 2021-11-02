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Ekonomi MSKÜ personel alacak
Ekonomi

MSKÜ personel alacak

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Muğla merkez ve ilçelerinde bulunan birimlerde istihdam edilmek üzere sözleşmeli personel alacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 13:04:00 -
MSKÜ personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre müracaatlar 2.11.2021 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 48000 Menteşe/Muğla adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak ilgili birime ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)

İstenilen Belgeler:

1. Başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasında ilan metni içerisinde bulunmaktadır.)

2. 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,

3. Mezuniyet Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)

5. Bir adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş)

6. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir.)

8. Özel şartlarda istenen diğer belgeler (SGK Hizmet Dökümü, Çalışma Belgesi, Özel Güvenlik Kimlik Kartı, Sürücü Belgesi vs.)

Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, Üniversitemiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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