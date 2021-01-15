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Gündem MSB'nin ihraç kararı Resmi Gazete'de yer aldı
Gündem

MSB'nin ihraç kararı Resmi Gazete'de yer aldı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile irtibat veya iltisaklı olduğu belirlenen iki askeri hakimin ihraç kararı Resmi Gazete'de yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-15 01:17:00 -
MSB'nin ihraç kararı Resmi Gazete'de yer aldı

Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Hakimler Komisyonu, hakim albay Cihan Osman Çelik ve hava hakim üsteğmen Doğan Turan'ı oy birliğiyle meslekten çıkardı.

Kararda, Çelik'e ilişkin Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinin 10 Aralık 2019 tarihli hükmü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla mahkumiyetine dair gerekçeli kararı ve karara ilişkin dava dosyası; Turan'a ilişkin ise FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliği suçundan halen İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava dosyasındaki bilgi, emare ve delillerin değerlendirildiği kaydedildi.

Kararda, tüm tespitler ve hukuki değerlendirmeler dikkate alınarak iki askeri hakim subayın, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle irtibat ve iltisaklarının bulunduğu değerlendirildiği ve meslekten çıkarılmalarına karar verildiği belirtildi.

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