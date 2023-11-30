MSB'nin Eurofighter talebi sonrası o isim ilgili şok haberi verdi! Almanya'dan dikkat çeken çıkış: Değişiklik şart

Türkiye'nin almak istediği 40 adet Eurofighter savaş uçağının satışına örtülü şekilde karşı çıkan Almanya'yı ikna çabaları sürerken Alman Savunma Bakanı Pistorius dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Almanya'nın stratejik öneme sahip bölgesel güçlerle savunma işbirliğini geliştirmesi gerektiğini belirten Pistorius daha açık fikirli bir politikaya ve strateji değişikliğine ihtiyaçları olduğunu ifade ederek, 'Silah ihracatı konusunda daha esnek olmalıyız' dedi.

Türkiye'nin 40 Eurofighter satın alma talebiyle ilgili İngilizlerin Almanları ikna etmeye çalıştığı süreçte Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'ten dikkat çeken bir çıkış geldi.

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Berlin Güvenlik Konferansı'ndaki bir panelde konuşan Bakan Pistorius, "Daha açık fikirli bir politikaya ve strateji değişikliğine ihtiyacımız var." dedi.

Pistorius, bugünün çok kutuplu dünyasında Almanya'nın stratejik öneme sahip bölgesel güçlerle savunma işbirliğini geliştirmesi gerektiğini belirterek "Silah ihracatı konusunda daha esnek olmalıyız, dünyanın her yerinde stratejik ortaklara ihtiyacımız olduğunun daha fazla farkında olmalıyız, özellikle de kurallara dayalı uluslararası düzeni destekleyen ve bu düzenin yanında duran ülkelerle." diye konuştu.

Uluslararası güvenlik ortamındaki değişikliklerin Almanya'nın "katı kısıtlayıcı yaklaşımını" yeniden gözden geçirmesini gerekli kıldığını vurgulayan Pistorius, sadece Almanya'nın değerlerini bütünüyle paylaşan ülkelere silah satışına izin verilmesi ya da savunma sanayi işbirliği yapılmasının doğru olmadığını söyledi.

Bu yaklaşımın değişmesi ve istenen standartlara sahip olmasalar bile stratejik açıdan önemli ülkelerle savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini kaydeden Pistorius, "Bence değerlerimizin hepsini değil ama çoğunu paylaşan ülkelerle de işbirliği yapmalıyız." ifadesini kullandı.

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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de ifade ettiği gibi İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya ortak konsorsiyumu tarafından üretilen Eurofighter uçağının da incelendiğini aktaran kaynaklar, şunları kaydetti:

"F16 tedariki ve modernizasyonu süreci devam ederken üzerinde durduğumuz tek uçak Eurofighter. Bunun dışında herhangi bir çalışmamız yok. Eurofighter tedariki konusu bugün iki bakan arasında gerçekleştirilecek görüşmenin gündeminde de yer almaktadır. Tedarik konusunu İngiltere üzerinden ele alıyoruz. İngiltere bu konuda Almanya'nın itirazlarının kaldırılmasına yönelik yardımcı olacaklarını belirtiyorlar. Türkiye olarak ilk aşamada 20, daha sonra da 20 olmak üzere 40 uçak almak isteğimizi ifade ettik. Alacağımız uçaklar kesinlikle ikinci el değil. En üst modelini alma konusunda talebimiz oldu."