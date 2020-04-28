MSB:"Millî Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ABD’ye ulaştırılacak olan sağlık malzemeleri; maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulumdan oluşuyor."
MSB:"Millî Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ABD’ye ulaştırılacak olan sağlık malzemeleri; maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulumdan oluşuyor.
MSB:"Millî Savunma Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ABD’ye ulaştırılacak olan sağlık malzemeleri; maske, yüz koruyucu siperlik, N95 maske ve tulumdan oluşuyor."