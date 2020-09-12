  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel MSB:"Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen başarılı operasyonlarla son 24 saatte 21, son 10 günde ise 118 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
Aktüel

MSB:"Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen başarılı operasyonlarla son 24 saatte 21, son 10 günde ise 118 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"

Yeniakit Publisher
2020-09-12 09:38:20 -
MSB:"Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen başarılı operasyonlarla son 24 saatte 21, son 10 günde ise 118 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi"
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Terör örgütüne ‘Yıldırım’ şoku! 1003 personel katıldı
Gündem

Terör örgütüne ‘Yıldırım’ şoku! 1003 personel katıldı

PKK’ya yönelik Yıldırım-11 operasyonu 1003 personelle başlatıldı.
Avrupa'yı karıştıracak hamle! Muhalefet liderini devlet başkanı olarak tanıdılar
Dünya

Avrupa'yı karıştıracak hamle! Muhalefet liderini devlet başkanı olarak tanıdılar

Litvanya Parlamentosu, günlerdir olayların devam ettiği Belarus'ta muhalefet lideri Svetlana Tihanovskaya'yı ‘ülkenin seçilmiş lideri' olara..
Yunan medyasından dikkat çeken çıkış: Fransa bize annesinin hayrına yardım etmiyor
Gündem

Yunan medyasından dikkat çeken çıkış: Fransa bize annesinin hayrına yardım etmiyor

Yunan medyası, Fransa'nın Yunanistan'a karşılıksız yardım etmediğini, onlardan silah alarak ödeme yapmaları gerektiğini belirtti.
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı