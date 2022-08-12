MSB'den tahıl sevkiyatı açıklaması: 2 gemi daha hareket etti
Milli Savunma Bakanlığı, Belize bandralı ve 3 bin 50 ton buğday taşıyan geminin Çernomorsk’tan Tekirdağ’a, 60 bin ton mısır taşıyan Marşal Adaları bandralı geminin de Yuzni’den İran’a gitmek üzere hareket ettiğini duyurdu.
Tahıl sevkiyatı kapsamında; Belize bandralı ve 3 bin 50 ton buğday taşıyan SORMOVSKY isimli gemi Çernomorsk'tan Tekirdağ'a, 60 bin ton mısır taşıyan Marşal Adaları bandralı STAR LAURA isimli gemi de Yuzni'den İran'a gitmek üzere hareket etti.