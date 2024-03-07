MSB'den son dakika Gazze açıklaması!

MSB Basın ve Halka İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk tarafından gerçekleştirilen toplantıda, Gazze'ye yönelik bombardımana ilişkin, "Gazze’de koşulsuz ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi kaçınılmazdır." dedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM), Suriye’de PKK/YPG terör örgütü ele başı ile görüşmesine tepki gösterildi.

Aktürk, “ABD’nin, DEAŞ’la mücadele bahanesiyle PKK/YPG/SDG terör örgütüne desteği devam etmektedir. Bir terör örgütüyle başka bir terör örgütü kullanılarak mücadele edilemez. Yani, terörle mücadele teröristlerle yapılmaz. Dost ve müttefik ülkelerden beklentimiz; PKK/YPG/SDG terör örgütüne yapılan yardım ve desteğin durdurulması ve terörle mücadelemize samimi destek verilmesidir.” dedi.

Zeki Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yaptığı son açıklamasındaki terörle mücadele vurgularına yönelik sorulara cevap verdi.

Bakan Yaşar Güler’in söylediği “Önümüzdeki süreçte şuana dek sahada tesis ettiğimiz kontrolün geliştirilmesi, terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakılmayacak. Alana mutlak hâkimiyet için operasyonlarımızda düşünce, planlama ve icrada süratli, sahanın gerektirdiği alışılmadık ve öngörülemez düzeyde özgün, terör örgütünün sezemeyeceği ve tepki veremeyeceği bir tempo ile terör örgütü üzerindeki baskı kesintisiz şekilde devam ettirilecektir” sözlerini hatırlatan Aktürk, “Amacımız bölgenin terörden arındırılaması, hudut güvenliğinin sınır ötesinden sağlanması ve ülkemizin huzurunun muhafaza edilmesidir. Bu kapsamda Sn. Cumhurbaşkanımızın çizdiği çerçeve ve Sn. Bakanımızın ifade ettiği perspektifte mücadelemiz kararlı şekilde devam edecek” ifadelerini kullandı.

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Aktürk, Gazze'ye yönelik yardımlara ilişkin soruya da, “İhtiyaçlar ve talepler doğrultusunda hareket ediyoruz. Uygun yer ve zaman planlamasına göre yardımları ulaştırıyoruz." diye cevap verdi.

Zeki Aktürk'ün açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Somali'ye giden heyet!

“Somali ile yapılan anlaşma bir çerçeve anlaşmasıdır. Bu kapsamda daha önce ifade ettiğimiz gibi Somali’ye destek olmak üzere en elverişli harekat tarzlarının belirlenmesi için ilgili makamlarla koordineli şekilde keşif ve teknik çalışmalar yapılarak ortak harekat tarzı belirlenecek.”

Yaşar Güler’in IKBY Başkanı ve Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarıyla görüşmesi!

“Her iki görüşmede de terör örgütü ile ortak mücadele ve hudut güvenliği konuları ele alınmıştır. Irak ile terörle mücadele konusu başta olmak üzere halihazırda devam eden iş birliği faaliyetlerimiz bulunmaktadır. Bu görüşmelerin önümüzdeki dönemde terörle mücadelemize olumlu katkı sağlamasını bekliyoruz.”

İzmir'de acil iniş yapan helikopter!

“Yapılan ön incelemede helikopterin teknik dokümanlarına göre periyodik ve uçuş öncesi bakımlarının eksiksiz yapıldığı tespit edilmiştir. Meydana gelen olay ile ilgili görevlendirilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı kaza kırım inceleme ekibi tarafından ön inceleme yapılmış olup nihai teknik rapor, tahkikat sonrası açıklanacak”

Terörle mücadele!

"Devam eden operasyonlar ve arama-tarama faaliyetleri kapsamında, son olarak Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde tespit edilen sığınakta teröristlere ait çok sayıda havan mühimmatı ele geçirilmiştir."

Suriye'deki gelişmler!

"Suriye’de; harekât alanlarımızda oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik devam eden taciz ve saldırı girişimlerine gerekli karşılık verilmekte, istikrarın sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirler alınmakta, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşlerinin sağlanması amacıyla çalışmalara da devam edilmektedir."

Hudut Güvenliği!

"Teknolojik vasıtalarla desteklenmiş, fiziki güvenlik tedbirleri ile korunan hudutlarımızda alınan dinamik ve çok yönlü etkin tedbirler sayesinde; son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 161 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 11’i terör örgütü mensubudur. 1.571 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 01 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 1.609’a yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 31.586 olmuştur."

Bölgesel ikili ilişkiler!

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; ikili ilişkiler ve uluslararası misyonlar kapsamında farklı coğrafyalarda başarıyla görev yapmaya; dost ve müttefik ülkelerin haklı davalarına destek olmaya, bölgesel ve küresel barış ve istikrara önemli katkılarda bulunmaya devam etmektedir. Bu vesileyle, dost ve kardeş ülke Bosna Hersek’in Bağımsızlık Günü'nü bir kez daha kutluyoruz.

İsrail, bugüne kadar gerçekleştirdiği katliamlarına bir yenisini ekleyerek, Nabulsi meydanında yardım kuyruğundaki masum sivilleri hedef almıştır. İsrail, masum Filistin halkına yönelik insanlıktan ve vicdandan yoksun bu saldırılara derhâl son vermelidir. Tüm dünya yaşanan bu zulmün küresel bir felakete dönüşebileceğini görmelidir. Gazze’de artarak yaşanan bu trajedilerin bir an önce son bulması için bir kez daha uluslararası toplumu, yaşanan vahşeti durdurmaya çağırıyoruz.

Gazze’de koşulsuz ve kalıcı ateşkes ilan edilmesi kaçınılmazdır. Temennimiz, ateşkes ve barışa giden, akan kanın durması için sarf edilen tüm gayretlerin gösterilmeye devam edilmesidir.

Ülkemizin Gazze’ye yönelik insani yardımları kapsamında ilgili kurumlarla koordineli olarak;

4 Mart’ta bir A400M uçağımız ile 8,3 ton tıbbi malzeme daha bölgeye ulaştırılmıştır. Gazze için bugüne kadar Hava Kuvvetlerimize ait 19 uçakla 250 tona yakın insani yardım malzemesi bölgeye sevk edilmiştir."

MSB Basın ve Halka İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, sözlerini şu mesajla tamamladı:

Sonuç olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimiz;

Terörle mücadeleden hudutlarımızın güvenliğinin sağlanmasına, Mavi ve Gök vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin korunmasından uluslararası barış ve istikrara katkı sunmaya kadar, üstlendiği tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye azim ve kararlılıkla devam edecektir.