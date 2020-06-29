MSB'den "sınırlarda kaçakçılık" açıklaması:

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van, Hatay, Iğdır ve Hakkari sınırlarında kaçak sigara ve cep telefonu ile esrar ve muhtelif ilaç ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kaçakçılara göz açtırmayan Hudut Kartallarımız, sınırlarımızın güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ediyor. Son olarak Van, Hatay, Iğdır ve Hakkari sınır hatlarında, 87 adet cep telefonu, 10 bin 220 paket sigara, 988 gram kubar esrar ile piyasa değeri 236 bin 370 TL olan muhtelif ilaç ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.