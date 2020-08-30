MSB'den rap klipli "30 Ağustos Zafer Bayramı" paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı "30 Ağustos Zafer Bayramı"nın 98. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, görevi başındaki komandoların "30 Ağustos Zafer Bayramı"nı bir rap parçası ile kutladığı klibe yer verildi. Yapılan paylaşımda "Vatanıma göz dikip kılıç çekilmedikçe/Kılıç çekmeyen Türk askeriyiz/Bırakın kışlayı cephede bile/Küfre düşmemiş Türk askeriyiz" ifadelerine yer verildi.