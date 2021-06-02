MSB'den PKK'ya 'Pençe' darbesi: 3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
3 terörist etkisiz hale getirildi
MSB sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde devam eden Pençe-Şimşek operasyonu kapsamında tespit edilen 3 PKK’lı terörist, kara ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.
İran'dan atılan roketlere karşılık verildi
Öte yandan sabah saatlerinden Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yol araması yapan Mayın El Yapımı Patlayıcı Tespiti ve İmha (METİ) timine İran topraklarından roket atılması üzerine verilen karşılıkta 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.