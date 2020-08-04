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Teknoloji

MSB'den milli mühimmat paylaşımı: TSK'nın gücüne güç katacak

Milli Savunma Bakanlığı, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen mühimmatların entegrasyon ve test faaliyetlerinin devam ettiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 19:05:00 -

Savunma sanayiinde son yıllarda büyük bir atılım gösteren Türkiye, art arda önemli yerli ve milli projelerini tamamlıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan yapılan açıklamada, "Yerli ve millî olarak geliştirilen ve üretilen mühimmatların entegrasyon ve test faaliyetlerine 401’inci Test Filo Komutanlığında devam ediliyor" ifadelerine yer verildi.

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