MSB'den 'göreve hazırız' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Çukurca ilçesinde zorlu kış koşullarında görevini yapan Mehmetçik'in fotoğraflarını paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından zorlu kış koşullarında görev yapan askerlerin fotoğraflarını paylaştı.
Vatan nöbeti devam ediyor
Kahraman Mehmetçik'in zorlu hava şartlarında vatan nöbeti devam ediyor.
Kara kışa aldırış etmeden verilen her görevi başarıyla yerine getiren Türk askeri, kış aylarında mağaralara sığınan PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası oldu.
Hainlere yönelik operasyonlar Hakkari'nin Çukurca ilçesinde de sürüyor.
MSB'den 'göreve hazırız' paylaşımı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından, Çukurca ilçesinde zorlu kış şartlarında görevlerini yerine getiren askerlerin fotoğrafları paylaşıldı.
Paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır. Hakkari Çukurca'da konuşlu Şentepe Üs Bölgesi'nde zorlu kış şartlarında terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor." ifadeleri kullanıldı.