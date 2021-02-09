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Gündem MSB'den 'göreve hazırız' paylaşımı
Gündem

MSB'den 'göreve hazırız' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Çukurca ilçesinde zorlu kış koşullarında görevini yapan Mehmetçik'in fotoğraflarını paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-09 20:22:00 -
MSB'den 'göreve hazırız' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından zorlu kış koşullarında görev yapan askerlerin fotoğraflarını paylaştı.

Vatan nöbeti devam ediyor

Kahraman Mehmetçik'in zorlu hava şartlarında vatan nöbeti devam ediyor.

Kara kışa aldırış etmeden verilen her görevi başarıyla yerine getiren Türk askeri, kış aylarında mağaralara sığınan PKK'lı teröristlerin korkulu rüyası oldu.
Hainlere yönelik operasyonlar Hakkari'nin Çukurca ilçesinde de sürüyor.

MSB'den 'göreve hazırız' paylaşımı 

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından, Çukurca ilçesinde zorlu kış şartlarında görevlerini yerine getiren askerlerin fotoğrafları paylaşıldı.

Paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır. Hakkari Çukurca'da konuşlu Şentepe Üs Bölgesi'nde zorlu kış şartlarında terörle mücadele faaliyetlerine aralıksız devam ediliyor." ifadeleri kullanıldı.

 

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