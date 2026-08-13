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Gündem MSB’den gazi sayılmayan gazileri heyecanlandıran açıklama: 1 Eylül'de başlıyor
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MSB’den gazi sayılmayan gazileri heyecanlandıran açıklama: 1 Eylül'de başlıyor

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MSB’den gazi sayılmayan gazileri heyecanlandıran açıklama: 1 Eylül'de başlıyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadelede sırasında yaralandığı halde gazi sayılmayan gazilerin, gazi sayılmaları için başvuru sürecinin 1 Eylül'de e-Devlet kapısı üzerinden erişime açılacağını duyurdu. Malul sayılmayan gazilerin kamu kurumlarından herhangi bir belge talep etmeden sadece ellerindeki bilgi ve belgeleri e-Devlet'e yüklemeleri yeterli olacak.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki başvuru sürecine ilişkin şu bilgiler verildi:

"Terörle mücadelede yaralanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli, emniyet teşkilatının emniyet hizmetleri sınıfına mensup personeli ile güvenlik korucularının muvazzaf/emeklileri dahil, e-Devlet üzerinden başvuruda açılacak ekrana 'terör sonucu yaralanma' olayını özetleyecek ve varsa ellerinde bulunan bilgi belgeleri yükleyerek başvurularını gerçekleştirecektir. Başvuru sürecinde vatandaşlarımızın kamu kurumlarından herhangi bir belge talep etmesine gerek yoktur, ellerinde bulunan bilgi, belgeleri e-Devlet'e yüklemeleri yeterli olacaktır. e-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvurular haricinde birlik, kurum ve askerlik şubelerinden başvuru kabul edilmeyecektir."

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