MSB’den Erbil’de Türk diplomatın şehit edilmesine kınama Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomatın şehit edildiği saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomatın şehit edildiği saldırıya ilişkin kınama mesajı yayımladı.



Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaştığı mesaj ile Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir diplomatın şehit edildiği saldırıyı kınadı. Mesajda, “Erbil’de Konsolosluk çalışanlarımızı vahşice hedef alan menfur saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Saldırıda şehit olan Konsolosluk çalışanımıza Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun” ifadelerine yer verildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.