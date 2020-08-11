MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 19, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde 19, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Zeytin Dalı bölgesinde 19, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li teröristin hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındığı kaydedildi.
Açıklamada, Mehmetçik'in bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceği vurgulandı.