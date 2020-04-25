  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

MSB, yabancı ülkelerde görevli Mehmetçiğin ilk iftar görüntülerini paylaştı

2020-04-25 19:34:31 -
MSB, yabancı ülkelerde görevli Mehmetçiğin ilk iftar görüntülerini paylaştı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Afganistan, Bosna Hersek, Kosova, Katar ve Somali'de görevli Mehmetçiğin ilk iftarından görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Yedi iklim, üç kıtada görev yapan kahraman Mehmetçik, Afganistan, Bosna Hersek, Kosova, Katar ve Somali'de #COVID19 tedbirlerinden taviz vermeden kışla yemekhanelerinde ilk iftarlarını yaptı." ifadelerine yer verildi.

Görüntülerde, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının, sosyal mesafe kuralına uyarak sırayla yemeklerini aldıkları ve "Allah'ımıza hamdolsun, milletimiz var olsun." şeklinde yemek duası ettikten sonra iftar yaptıkları anlar yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Renault Kangoo
Satılık 2015 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı