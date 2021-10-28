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Gündem MSB: Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında 'F-35' konusunda toplantı yapıldı
Gündem

MSB: Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında 'F-35' konusunda toplantı yapıldı

Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi için Ankara'da toplantı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 09:13:00 -
MSB: Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında 'F-35' konusunda toplantı yapıldı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve ABD Savunma Bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi maksadıyla Ankara'da bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı sonucunda müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındığı belirtildi.

 

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