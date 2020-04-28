MSB: "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale ge
MSB: "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.
MSB: "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi."