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Aktüel

MSB: "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale ge

MSB: "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.

2020-04-28 10:32:10 -
MSB: "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale ge

MSB: "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 2 PKK’lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi."

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