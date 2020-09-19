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Aktüel MSB: "Son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
Aktüel

MSB: "Son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

Yeniakit Publisher
2020-09-19 17:00:55 -
MSB: "Son 24 saatte Barış Pınarı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
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