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Çılgınlar gibi tank üretiyorlardı: Savunma devi satılıyor

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Çılgınlar gibi tank üretiyorlardı: Savunma devi satılıyor

Küresel savunma sanayinde dev bir satış gerçekleşiyor. Tank üretiminde öne çıkan dünyaca ünlü avunma devinin yüzde 40 hissesi satılıyor. İşte detaylar...

#1
Foto - Çılgınlar gibi tank üretiyorlardı: Savunma devi satılıyor

Almanya Başbakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke hükümetlerinin KNDS’nin stratejisi ve yönetimi konusunda ortak bir anlaşmaya vardığı belirtildi.

#2
Foto - Çılgınlar gibi tank üretiyorlardı: Savunma devi satılıyor

Almanya hükümetinin şirketin yüzde 40'lık hissesini devralacağı aktarılan açıklamada, söz konusu yatırımın, firmanın stratejik önemi doğrultusunda Almanya’nın ulusal çıkarlarını koruma amacı taşıdığı kaydedildi.

#3
Foto - Çılgınlar gibi tank üretiyorlardı: Savunma devi satılıyor

Açıklamada, her iki devletin de hissedarlık durumlarını ve bunun olası gelişimini düzenli olarak gözden geçireceği, ayrıca söz konusu anlaşmanın gelecekte KNDS’nin halka arzı için de zemin hazırladığı kaydedildi. Anlaşmanın; küresel ölçekte hızlanan silahlanma ve teknolojik rekabet ortamında, çok daha egemen ve bağımsız bir Avrupa vizyonuna hizmet edeceği de vurgulandı.

#4
Foto - Çılgınlar gibi tank üretiyorlardı: Savunma devi satılıyor

Söz konusu anlaşmanın yürürlüğe girmesinin Alman Federal Meclisi (Bundestag) Bütçe Komisyonu'nun onayına tabi olduğu bildirildi. Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu yatırım; Almanya'daki ulusal endüstriyel katma değerin güçlendirilmesini, teknolojik egemenliği, güvenlik çıkarlarının korunmasını ve kilit teknolojilerin güvence altına alınmasını sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

#5
Foto - Çılgınlar gibi tank üretiyorlardı: Savunma devi satılıyor

Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche de "Gelecekte Almanya ve Fransa, Avrupa'nın savunma kapasitesi açısından merkezi öneme sahip bir şirketin gelişimi hakkında eşit şartlarda karar verecek." yorumunu yaptı.

#6
Foto - Çılgınlar gibi tank üretiyorlardı: Savunma devi satılıyor

KNDS, 11 yıl önce Alman silah üreticisi Krauss-Maffei Wegmann (KMW) ile Fransız devletine ait savunma şirketi Nexter'in birleşmesiyle kurulmuştu. Şirket, "Leopard" ve "Boxer" gibi muharebe tanklarının üretimiyle tanınıyor. Mevcut yapıda şirketin yarısı Fransız devletine, diğer yarısı ise Alman Wegmann aile holdingine ait. Ancak aile holdinginin şirketten çekilerek firmayı halka arz etmeyi planladığı biliniyor. Alman hükümeti, savunma sanayisindeki nüfuzunu ve dengeleri korumak amacıyla aylardır bu hisseleri devralmak için diplomatik ve finansal girişimlerde bulunuyordu.

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