Çılgınlar gibi tank üretiyorlardı: Savunma devi satılıyor

Açıklamada, her iki devletin de hissedarlık durumlarını ve bunun olası gelişimini düzenli olarak gözden geçireceği, ayrıca söz konusu anlaşmanın gelecekte KNDS’nin halka arzı için de zemin hazırladığı kaydedildi. Anlaşmanın; küresel ölçekte hızlanan silahlanma ve teknolojik rekabet ortamında, çok daha egemen ve bağımsız bir Avrupa vizyonuna hizmet edeceği de vurgulandı.