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Dünya Kanada kana bulandı! Silahlı saldırıda polis hayatını kaybetti
Dünya

Kanada kana bulandı! Silahlı saldırıda polis hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Kanada kana bulandı! Silahlı saldırıda polis hayatını kaybetti

Kanada’nın Montreal kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis hayatını kaybetti, 1’i polis 2 kişi ise yaralandı.

Kanada’nın Montreal kentinde silahlı saldırı yaşandı. Montreal polisinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Cote-des-Neiges semtinde silahlı saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Montreal Komiseri Fady Dagher, basına yaptığı açıklamada, saldırı sonucu 1'i polis 2 kişinin hayatını kaybettiğini ve yaralı 1 polisin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

 

Dagher, şüphelinin etkisiz hale getirildiğini, saldırının sebebinin henüz bilinmediğini, ancak saldırı silahının ele geçirildiğini ifade ederek, olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

 

Quebec Eyaleti Başbakanı Christine Frechette, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıdan ötürü derin üzüntü duyduğunu belirterek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini iletti.

 

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