MSB tarafından açılan ilanda başvuru süreci, 30 Ocak 2020 tarihinde başladı ve 31 Ocak 2021 tarihinde tamamlanacak. Başvuru sürecinin sonuna yaklaşılırken memur adayları tarafından sonuçların ne zaman açıklanacağı merak edilmeye başlandı.

MSB sivil memur alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı, 2019 yılında da sivil memur alımı gerçekleştirmiş ve sonuçları başvuru sürecinin tamamlanmasından yaklaşık 4 ay sonra duyurmuştu. 2021 MSB sivil memur alımında da başvuru sürecinin 31 Ocak 2021 tarihinde tamamlanacağını göz önünde bulundurursak sonuçların açıklanma tarihi olarak 2021 Mayıs ayı içerisinde duyurulacağı tahmin ediliyor.