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Gündem MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandılar
Gündem

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Yunanistan'dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişinin yakalandığını duyurdu. Ayrıca yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 18:18:00 - 2022-11-17 18:32:48
MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandılar

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Yunanistan'dan Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişinin yakalandığını duyurdu. Ayrıca yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesapları üzerinden konu hakkında yapılan açıklamada, “Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi” ifadeleri yer aldı.

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Yorumlar

oflu baba

TURKIYEYE GELMELERININ SEBEBI ISTANBULU TEKRAR PATLATMAK ALTILI MASAYA HIZMET ETMEK AKILLARI SIRA KILICTAROGLU VE AKSENERI BASA GETIRMEK BUNLARIN HEPSINI TAKSIM MEYDANINDA SALLANDIRINKI ORNEK TESKIL ETSIN.
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