MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya darbe
Terör örgütlerine yönelik ülkede ve sınır ötesindeki operasyonlar başarılı bir şekilde devam ederken Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinden kaçan 3 terörist daha teslim olduğunu açıkladı.
TSK'nın terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonları devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin daha ikna çalışmaları neticesinde teslim olduğunu açıkladı.
3 PKK'lı teslim oldu
MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu” ifadelerine yer verildi.
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