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Gündem MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya darbe
Gündem

MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya darbe

Yeniakit Publisher
2023-12-05 19:23:00 -
MSB sıcak gelişmeyi duyurdu! Terör örgütü PKK'ya darbe

Terör örgütlerine yönelik ülkede ve sınır ötesindeki operasyonlar başarılı bir şekilde devam ederken Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinden kaçan 3 terörist daha teslim olduğunu açıkladı.

TSK'nın terör örgütlerine yönelik başarılı operasyonları devam ediyor. 

Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin daha ikna çalışmaları neticesinde teslim olduğunu açıkladı.

3 PKK'lı teslim oldu

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakolumuza teslim oldu” ifadelerine yer verildi.

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