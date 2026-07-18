Kavurucu sıcaklara buzlu kokteyl! Hayvanlara özel dondurmalı serinlik

Hayvanların beslenme programının da sıcak hava koşullarına göre düzenlendiğini anlatan Özsöyler, şöyle konuştu: "Hayvanlarımız sıcak havalarda havuza girerek serinliyor. Bunun yanında ayılarımıza karpuz, kavun, şeftali, kiraz gibi yaz meyvelerinden hazırladığımız buzlu meyve kokteylleri veriyoruz. Aslan, kaplan, beyaz kaplan ve jaguar gibi yırtıcılarımıza ise temizlenmiş piliçleri dondurarak hazırladığımız et kokteyllerini havuzlarına bırakıyoruz." Özsöyler, lemur ve maymunların da sıcak havalarda dondurma ile buzlu meyve kokteylleriyle beslendiğini, bu uygulamaların hayvanların hem serinlemesine hem de doğal davranışlarını sürdürmesine katkı sağladığını kaydetti.