Abdülkadir Selvi'den ikiyüzlü Uğur Dündar'a 'Haluk Levent' tepkisi!

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma sürerken, Haluk Levent'in geçmişine ilişkin tartışmalar da büyüyor. Abdülkadir Selvi, geçmişte Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur'a canlı yayında destek veren gazeteci Uğur Dündar'ın son açıklamalarına sert tepki gösterdi. Selvi, "Senin de önünde bilgisayar vardı o gün, sen niye bilgisayarın tuşuna basmadın?" ifadelerini kullandı.

Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma her geçen gün büyürken, soruşturma kapsamında tutuklanan Haluk Levent'in geçmişi sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Konuyu CNN TÜRK ekranlarında değerlendiren Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, geçmişte Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur’a canlı yayında destek olan gazeteci Uğur Dündar’ın, Levent’in tutuklanmasının ardından sergilediği tavır değişikliğini sert bir dille eleştirdi. Selvi, geçmişte bu isimlere kefil olduğunu ilan eden Dündar’a, "Senin de önünde bilgisayar vardı o gün, sen niye bilgisayarın tuşuna basmadın?" sözleriyle yüklendi.

3 YIL ÖNCE CANLI YAYINDA ÖVGÜ YAĞDIRMIŞTI...

Bugün sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına giren tartışmanın fitili, Uğur Dündar’ın Şubat 2023’teki arşiv görüntüleriyle ateşlendi. Dündar, TV100 canlı yayınında Oğuzhan Uğur’a övgü dolu sözlerle destek olmuştu. Usta gazeteci o dönem, "Babala ekibini ve Haluk Levent Ahbap ekibini izlerken kendi kendime dedim ki helal olsun çocuklara. Siz lince uğrarken 'Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur, Ahbap ve Babala ekibi gururumuzdur' diye tweet attım" ifadelerini kullanmış, Oğuzhan Uğur da "Çok sağ olunuz, gördüm" diyerek bu sözleri tasdik etmişti.

CEZAEVİ SONRASI "TIKLA SİCİLİ DÖKÜLÜYOR" ÇIKIŞI...

Ancak Haluk Levent’in kelepçelenip cezaevine gönderilmesinin ardından Uğur Dündar cephesinde söylem tamamen değişti. 15 Temmuz 2026'da Halk TV ekranlarına çıkan Dündar, bu kez geçmişte övgüler yağdırdığı Levent'i şu sözlerle hedef aldı: "Bugün doğru bilgiye ulaşmak bir tık. Haluk Levent geçmişteki sabıkası, mahkumiyeti, işlediği suçlarla ilgili iddialar diye yazdığın zaman Haluk Levent'in sicili şak diye dökülüyor. Eee bunu neden yapmıyorlar?"

"BİZ KİMİN NE OLDUĞUNU BİLİYORDUK"

Uğur Dündar’ın bu açıklamaları, medyanın da tepkisini çekti. CNN TÜRK’te Göksu Öngören Özgür’ün sunduğu "Ne Oluyor?" programında konuşan Abdülkadir Selvi, Dündar’ın geçmişteki "kefalet" açıklamalarını hatırlatarak eleştirilerini şöyle sürdürdü:

"Duayen gazeteci olarak geçinen, o dönemlerde de 'Ahbap'a ve Oğuzhan Uğur'a, Babala'ya kefilim, onlarla onur duyuyorum' diyen Uğur Dündar önceki gün diyor ki; 'Siz bu Haluk Levent'in ne olduğunu bilmiyor muydunuz? Şöyle bilgisayarın tuşuna bassaydınız ne olduğu ortaya çıkardı.' Senin de önünde bilgisayar vardı o gün, sen niye bilgisayarın tuşuna basmadın? Çünkü bizim kuşaklarımız ne zaman hapse girdi, ne zaman hapisten çıktı, ne zaman yargılanıyor, kimi dolandırdı bunları biliyorduk. Yazılıyordu, çiziliyordu."