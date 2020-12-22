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Ekonomi MSB personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir? MSB 1072 İşçi alımı sonuçları
Ekonomi

MSB personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir? MSB 1072 İşçi alımı sonuçları

MSB 1072 İşçi alımı sonuçları merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı Personel Temini adresi üzerinde yapılan son dakika duyurusuna göre 1072 İşçi Alımı Sınav sonuçları açıklandı. Peki, MSB personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir?

Yeniakit Publisher
2020-12-22 17:40:00 -
MSB personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir? MSB 1072 İşçi alımı sonuçları

MSB işçi alımı sonuçları başvuru yapan binlerce aday tarafından sorgulanıyor.MSB personel alımı sonuçları sorgulama! 1072 MSB işçi alımı sonuçları nasıl öğrenilir? (MSB personel temin)

MSB personel alımı sonuçları

Millî Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 19 Ekim-13 Kasım 2020 tarihleri arasında ve 04 Aralık 2020 tarihinde yapılan işçi alım sınavı sonuçları belli oldu. Sınav sonuçlarına http://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

Millî Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere alımına müsaade edilen 1.072 (bin yetmiş iki) açık iş pozisyonu için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'nun resmi internet sitesinde yayımlanarak alınmıştır. Yapılan başvuruların sonuçları İŞKUR tarafından Bakanlığımıza teslim edilmiştir.

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