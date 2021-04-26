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Gündem MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonundan görüntüler paylaştı
Gündem

MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonundan görüntüler paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının görüntülerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 23:26:00 -
MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonundan görüntüler paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, “Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında kahraman komandolarımız operasyon bölgelerine hava hücum harekâtları icra etti. Hava hücum harekâtları ile bölgeye intikal eden komandolarımızın terör temizliği devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

 

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