  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların görüntülerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 12:27:00 -
MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların görüntülerini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabındaki paylaşımda, operasyonun başarıyla sürdürüldüğü belirtildi. 

Operasyon sırasında bulunan bir mağaranın komandolar tarafından imha edildiği görüntülere de yer verilen paylaşımda, "Kararlı, güçlü, korkusuz. Haftanin'de, Pençe-Kaplan Operasyonu'nu başarıyla sürdüren kahraman komandolarımız, 'ara-bul-yok et' parolasıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı