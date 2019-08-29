MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu."
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu.29 Ağustos 2019 Perşembe 09:10
MSB: "Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatları ile PKK’lı teröristlere ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu."
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