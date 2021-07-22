  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yunanistan'da aşı karşıtları polisle çatıştı
Katil İsrail o Filistinliyi Polis Merkezi’nde öldürdü!
Çin’de ölü sayısı 33’e yükseldi
Maç sonrası ortalık karıştı! Terim 3 oyuncunun biletini kesti
Gündem MSB paylaştı! Yunanistan'ın zulmü insanlıktan utandırdı
Gündem

MSB paylaştı! Yunanistan'ın zulmü insanlıktan utandırdı

Milli Savunma Bakanlığı paylaştığı video ile "Yunanistan’dan yasa dışı yollarla ülkemize geri itilmeye çalışılan 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 12:26:00 -
MSB paylaştı! Yunanistan'ın zulmü insanlıktan utandırdı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Yunanistan’dan yasa dışı yollarla ülkemize geri itilmeye çalışılan 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı. Göçmenler, Yunanistan tarafından zorla botlara bindirilerek Türkiye’ye itildiklerini ifade ettiler." açıklamasında bulundu.

Görüntüler yayınlandı

Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından görüntüleri yayınladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

deniz

YUNANA GELEN MÜLTECİLER GAYRİ MÜSLİM OLSA SONUNA KADAR TÜM AVRUPA SEFERBER OLURDU NOKTA ANLAYAN ANLADI GELENLER MÜSLÜMAN OLUNCA DENİZE ATAR SONRA ÇIKARIZ DERİZ Kİ AB BİRLİĞİNE GİRELİM YAHU AB HAÇLI KULUBÜ ANLAYIN ARTIK
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay