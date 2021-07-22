MSB paylaştı! Yunanistan'ın zulmü insanlıktan utandırdı
Milli Savunma Bakanlığı paylaştığı video ile "Yunanistan’dan yasa dışı yollarla ülkemize geri itilmeye çalışılan 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı" açıklamasında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Yunanistan’dan yasa dışı yollarla ülkemize geri itilmeye çalışılan 15 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kurtarıldı. Göçmenler, Yunanistan tarafından zorla botlara bindirilerek Türkiye’ye itildiklerini ifade ettiler." açıklamasında bulundu.
Görüntüler yayınlandı
Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından görüntüleri yayınladı.