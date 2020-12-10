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Gündem MSB paylaştı! Türk Komandosu sokakları inletti
Gündem

MSB paylaştı! Türk Komandosu sokakları inletti

Milli Savunma Bakanlığı Dağlık Karabağ'da büyük zafer elde eden Azerbaycan için hazırladığı videoyu, sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan görüntüler izleyenlerin tüylerini diken diken etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 12:14:00 -

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da Ermenistan'a karşı elde ettiği zafer ülkemizde de büyük bir coşkuyla karşılanmıştı. Ermenistan'ın işgal ettiği 300'den fazla yerleşim yeri işgalden kurtarılırken, zafer bugün yapılacak resmi tören ile kutlanacak. Bakü'de yapılacak olan törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak.

Zafer Günü Töreni'nden hemen önce Milli Savunma Bakanlığı'nın yaptığı paylaşım ise nefesleri kesti. Bakanlığın Azerbaycan için özel hazırladığı görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı.

Yapılan açıklamada ise "Tek Vatan Harekatı'nı başarıyla icra eden ve Karabağ'da büyük bir zafer elde eden Azerbaycan Türkü kardeşlerimizi kutluyor, Bakü'deki törenlerde yürüyecek olan Kahraman Ordularımızın askerlerini gururla selamlıyoruz. 2 bin 783 şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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