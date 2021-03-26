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Gündem MSB paylaştı! SoloTürk Pakistan semalarında uçtu, Mehteran Birliği coşturdu
Gündem

MSB paylaştı! SoloTürk Pakistan semalarında uçtu, Mehteran Birliği coşturdu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pakistan'ın Milli Gün'ü nedeniyle Türkiye'nin SoloTürk ve Mehtaran Marşı ile kardeş ülkenin yanında olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 21:55:00 - 2021-03-26 22:18:20

Pakistan'ın Milli Gün kutlamalarına ilişkin Twitter üzerinden paylaşım yapan MSB, "Yaşasın dost ve kardeş ülke Pakistan" notunu düştü.

Pakistan'ın Milli Gün kutlaması

Dost ve kardeş ülke Pakistan’da, Milli Gün kutlamaları gerçekleştirildi. Türkiye kutlamalara, SoloTürk ve Mehteran Birliği ile katıldı.

Çalınan marşlar ile davetliler coşturulurken, SoloTürk Pakistan semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

MSB'den paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya üzerinden coşkulu paylaşım anlarına ilişkin görüntüler paylaştı. Paylaşıma şu not düşüldü:

“Dost ve kardeş ülke Pakistan’ın Millî Gün kutlamalarına #SOLOTÜRK ve Mehteran Birliğimiz ile katılım sağladık. İslamabad’daki törenlerde Mehteran Birliğimiz marşlarla davetlileri coştururken SOLOTÜRK de gösteri uçuşu ile gökyüzünü süsledi. Yaşasın Türkiye-Pakistan Kardeşliği.”

 

 

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