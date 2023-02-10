MSB paylaştı! 'Asker nerede' diyen ahlaksızlar bu görüntülerden utanır mı?
Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin ilk gününden bu yana 1'inci Zırhlı Tugayının depremzedeler için yürüttüğü çalışmaları görüntülerle paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından depremzedelere destek sağlamaya devam ediyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 1'inci Zırhlı Tugayı depremzedeler için aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ”İlk günden bu yana Malatya’da vatandaşlarımızla omuz omuza mücadele eden 1'inci Zırhlı Tugayımız, kentteki çadır kurma çalışmalarına da aralıksız destek sağlamayı sürdürüyor. Birlikte güçlüyüz” ifadelerine yer verildi.