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Aktüel

MSB: "Mehmetçik, yemeğini Suriyeli kardeşlerimizle paylaşmaya devam ediyor"

Yeniakit Publisher
2020-08-08 19:03:21 -
MSB: "Mehmetçik, yemeğini Suriyeli kardeşlerimizle paylaşmaya devam ediyor"

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesinde kahraman Mehmetçiklerin, kendileri için hazırlanan yemekleri Suriyeli kardeşleriyle paylaşmaya devam ettiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimizi terör örgütü PKK/YPG'nin zulmünden koruyan, barış ve huzur için gece gündüz çalışan kahraman Mehmetçik, kendisi için hazırlanan yemeğini Suriyeli kardeşlerimizle paylaşmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

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