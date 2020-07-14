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Aktüel

MSB: "Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist teslim oldu"

Yeniakit Publisher
2020-07-14 11:11:21 -
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist teslim oldu"

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı teröristin Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı operasyonları sonucunda PKK'lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 4 PKK'lı terörist, Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu." bilgisine yer verildi.

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