MSB: Irak'ın kuzeyi Haftanin'de 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Harekat Operasyonların kapsamında Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından Irak'ın kuzeyi Haftanin'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Pençe Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda teröristlerle mücadelede kararlılık mesajı vurgulandı.
MSB'nin paylaşımı: