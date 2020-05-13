MSB: "Irak kuzeyi Hakurk’ta arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK’ya ait bir mağara içerisine gizlenmiş 30 kutu (1410 adet) Doçka Uçaksavar silahına ait mühimmat ele geçirdi."
MSB: "Irak kuzeyi Hakurk’ta arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK’ya ait bir mağara içerisine gizlenmiş 30 kutu (1410 adet) Doçka Uçaksavar silahına ait mühimmat ele geçirdi.
MSB: "Irak kuzeyi Hakurk’ta arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK’ya ait bir mağara içerisine gizlenmiş 30 kutu (1410 adet) Doçka Uçaksavar silahına ait mühimmat ele geçirdi."