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Aktüel

MSB: "Irak kuzeyi Hakurk’ta arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK’ya ait bir mağara içerisine gizlenmiş 30 kutu (1410 adet) Doçka Uçaksavar silahına ait mühimmat ele geçirdi."

MSB: "Irak kuzeyi Hakurk’ta arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK’ya ait bir mağara içerisine gizlenmiş 30 kutu (1410 adet) Doçka Uçaksavar silahına ait mühimmat ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 15:46:36 -
MSB: "Irak kuzeyi Hakurk’ta arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK’ya ait bir mağara içerisine gizlenmiş 30 kutu (1410 adet) Doçka Uçaksavar silahına ait mühimmat ele geçirdi."

MSB: "Irak kuzeyi Hakurk’ta arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK’ya ait bir mağara içerisine gizlenmiş 30 kutu (1410 adet) Doçka Uçaksavar silahına ait mühimmat ele geçirdi."

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