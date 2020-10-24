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Aktüel MSB: (İdlib’deki gelişmeler) Rusya ile koordinasyon içinde yakından takip edilmekte, birliklerimizin güvenliği için her türlü tedbir alınmaktadır.”
Aktüel

MSB: (İdlib’deki gelişmeler) Rusya ile koordinasyon içinde yakından takip edilmekte, birliklerimizin güvenliği için her türlü tedbir alınmaktadır.”

Yeniakit Publisher
2020-10-24 10:59:27 -
MSB: (İdlib’deki gelişmeler) Rusya ile koordinasyon içinde yakından takip edilmekte, birliklerimizin güvenliği için her türlü tedbir alınmaktadır.”
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