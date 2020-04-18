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Aktüel

MSB: “Hakkari’de bir asker şehit oldu”

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’nin Yüksekova bölgesinde bir askerin nöbet esnasında rahatsızlanarak şehit olduğunu bildirdi.

2020-04-18 23:10:47 -
MSB: “Hakkari’de bir asker şehit oldu”

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’nin Yüksekova bölgesinde bir askerin nöbet esnasında rahatsızlanarak şehit olduğunu bildirdi.



Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Hakkâri/Yüksekova bölgesinde görevli 1 kahraman silah arkadaşımız 18 Nisan 2020 tarihinde nöbet esnasında rahatsızlanmış, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadelerine yer verildi.

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