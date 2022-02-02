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Gündem MSB görüntüleri paylaştı: Teröristlerin inlerini başlarına yıkan ’Kış Kartalı Harekâtı’ böyle başladı!
Gündem

MSB görüntüleri paylaştı: Teröristlerin inlerini başlarına yıkan ’Kış Kartalı Harekâtı’ böyle başladı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) terör örgütü PKK'nın üs olarak kullandığı Derik, Sincar ve Karacak bölgelerinde icra edilen ‘Kış Kartalı Hava Harekatı’nın başlama anının görüntüsünü paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 23:34:00 - 2022-02-02 23:43:08

Milli Savunma Bakanlığı, Derik, Sincar ve Karacak bölgelerinde icra edilen ‘Kış Kartalı Hava Harekatı’nın başlama anının görüntüsünü paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı icra edilen Kış Kartalı Harekâtı’nın başlama anının görüntüsünü sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştı.

"Teröristlerin inlerini başlarına yıkan..."

Paylaşımda, “Teröristlerin inlerini başlarına yıkan ’Kış Kartalı Harekâtı’ dün akşam bu saatlerde böyle başladı” ifadelerine yer verildi.

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