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Aktüel

MSB görüntüleri paylaştı: Komandolar Haftanin'de

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Haftanin'de, Pençe-Kaplan Operasyonu'nu başarıyla sürdüren Kahraman Komandolarımız, 'ara-bul-yok et' parolasıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor" denildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 12:39:00 - 2020-06-19 12:41:08

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kartal Operasyonu'ndan yeni görüntüler paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kararlı, Güçlü, Korkusuz! Haftanin’de, Pençe-Kaplan Operasyonu’nu başarıyla sürdüren Kahraman Komandolarımız, “ara-bul-yok et” parolasıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

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