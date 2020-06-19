MSB görüntüleri paylaştı: Komandolar Haftanin'de
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Haftanin'de, Pençe-Kaplan Operasyonu'nu başarıyla sürdüren Kahraman Komandolarımız, 'ara-bul-yok et' parolasıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor" denildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kartal Operasyonu'ndan yeni görüntüler paylaştı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kararlı, Güçlü, Korkusuz! Haftanin’de, Pençe-Kaplan Operasyonu’nu başarıyla sürdüren Kahraman Komandolarımız, “ara-bul-yok et” parolasıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.