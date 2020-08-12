MSB görüntüleri paylaştı! Ermenistan'ı titreten anlar
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında "Azerbaycan'da gerçekleştirilen #TurAzKartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
"Tarihe sığmayan şana/Bayrağa renk veren kana/Ölümden korkmayan cana selam olsun" dizelerine yer verilen videoda, tatbikata ilişkin görüntüler kullanıldı.