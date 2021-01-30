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Gündem MSB duyurdu! PKK/YPG’ye ağır darbe
Gündem

MSB duyurdu! PKK/YPG’ye ağır darbe

MSB, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-30 13:05:00 -
MSB duyurdu! PKK/YPG’ye ağır darbe

Güvenlik güçleri, sınır içi ve sınır ötesi harekatlarla birlikte teröre karşı mücadelesini sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açıldığını duyurdu.

Açılan taciz ateşiyle birlikte saldırı girişimi yapıldığını belirten MSB, 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

3 terörist öldürüldü

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

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