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Gündem MSB duyurdu: PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi!
Gündem

MSB duyurdu: PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi!

Yeniakit Publisher
2024-09-15 13:08:00 - 2024-09-15 13:11:09

MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

Kahraman Türk Ordusu, teröristlere göz açtırmamaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

"TERÖRİSTE HİÇBİR YERDE GEÇİT YOK"

MSB'nin açıklaması şu şekilde;

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."

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