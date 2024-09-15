MSB duyurdu: PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi!
MSB, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
Kahraman Türk Ordusu, teröristlere göz açtırmamaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde tespit edilen 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
"TERÖRİSTE HİÇBİR YERDE GEÇİT YOK"
MSB'nin açıklaması şu şekilde;
"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi."