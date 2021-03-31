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MSB duyurdu... NATO'dan Türkiye'de askeri hamle! Yüzlerce asker katıldı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan 66'ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından, Nato tatbikatı "STEADFAST DEFENDER 2021" kapsamında 'Alarm Tatbikatı' düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 07:54:00 -

66’ncı Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Çok Yüksek Hazırlık Seviyeli Müşterek Görev Gücü (VJTF21) birlikleri tarafından Alarm Tatbikatı icra edildi.

Hava ve deniz vasıtalarına yükleme safhası

NATO tatbikatı STEADFAST DEFENDER 2021 kapsamında düzenlenen tatbikatın, hava ve deniz vasıtalarına yükleme safhası için limanlara intikal gerçekleştirildi. Alarm Tatbikatı’na dair Milli Savunma Bakanlığı tarafından resmi sosyal medya hesabından paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

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