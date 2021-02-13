MSB duyurdu: İmha edilen terörist sayısı 42'ye yükseldi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında, Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 42'ye yükseldi.
Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Kartal-2 Harekâtı ile Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde bulunan teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Bölgede tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Gara'da etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi." denildi.