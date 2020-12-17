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Gündem MSB duyurdu... İlk görüntü geldi: Türk askeri göreve başladı!
Gündem

MSB duyurdu... İlk görüntü geldi: Türk askeri göreve başladı!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ÖMAT timlerinde görevli personelin Azerbaycan'da göreve başladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 08:57:00 - 2020-12-17 09:15:01
MSB duyurdu... İlk görüntü geldi: Türk askeri göreve başladı!

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) internet sitesinden yapılan açıklamada, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin kahramanca ve fedakarca bir mücadeleyle Ermenistan işgalinden kurtardığı Karabağ'da mayın ve el yapımı patlayıcıların temizliği sürüyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ÖMAT timlerinde görevli 136 personelin bölgedeki mayın temizliğine destek olmak ve Azerbaycan ordusundaki personeli eğitmek üzere Azerbaycan'a intikal ederek göreve başladığı kaydedildi.

 

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