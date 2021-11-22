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Gündem MSB duyurdu: FETÖ ve PKK’lı teröristler kaçarken sınırda yakalandı
Gündem

MSB duyurdu: FETÖ ve PKK’lı teröristler kaçarken sınırda yakalandı

Türkiye FETÖ ve PKK terör örgütüne yönelik amansız mücadelesini sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre her iki örgütün üyesi olduğu belirlenen şahıslar kaçarken yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 10:26:00 - 2021-11-22 10:34:25
MSB duyurdu: FETÖ ve PKK’lı teröristler kaçarken sınırda yakalandı

Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi ile Suriye’den yurda girmeye çalışan 1 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan beş şahıs ile Suriye’den ülkemize girmeye çalışan bir şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. 


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