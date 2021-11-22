MSB duyurdu: FETÖ ve PKK’lı teröristler kaçarken sınırda yakalandı

Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 kişi ile Suriye’den yurda girmeye çalışan 1 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan beş şahıs ile Suriye’den ülkemize girmeye çalışan bir şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.



